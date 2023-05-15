В Казани срок открытия велодорожки у Кремлевской дамбы перенесен на лето

В Казани срок открытия велодорожки у Кремлевской дамбы перенесли на лето
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На лето перенесен срок открытия долгожданной велодорожки у Кремлевской дамы в Казани. Как отмечает "БО", информацию подтвердили в Институте развития городов РТ. Ранее там обещали запустить дорожку к середине мая.
Сейчас проведено укрепление берегов, земляные работы, обустроены инженерные сети и наружное освещение, уже высадили деревья и кусты, посеяли газон и установили автополив.
Осталось доделать верхний слой асфальта, нанести разметку и поставить скамейки, урны и информационные таблички.
Велопешеходный маршрут будет проходить по обеим сторонам дамбы от Центра семьи "Казан" до Пролетарской.
Строительство велодорожки началось в сентябре прошлого года.