В Казани средняя цена квартиры выросла до 11 млн рублей
Казань вошла в список 46 городов России, где в феврале 2025 года цены на новостройки продолжили расти. По данным портала «Мир квартир», стоимость квадратного метра в столице Татарстана увеличилась на 0,2% и достигла 226 тыс. рублей. Средняя цена квартиры за месяц выросла на 0,6% – до 11 млн рублей.
Где рост цен оказался максимальным?
Наибольший прирост стоимости квадратного метра зафиксировали в:
- Томске (+3,4%),
- Брянске (+2,7%),
- Ульяновске (+2,1%),
- Смоленске (+1,7%),
- Курске (+1,7%).
В Москве новостройки подорожали на 0,9%, в Московской области – на 0,1%.
Где новостройки подешевели?
Цены на квадратный метр снизились в 20 городах, сильнее всего – в:
- Орле (-2,8%),
- Махачкале (-2,7%),
- Краснодаре (-1,9%),
- Иркутске (-1,5%),
- Сургуте (-1,5%).
Средняя стоимость новостроек по России за месяц выросла на 0,3% и составила 143 107 рублей за квадратный метр.
Тенденция к замедлению роста цен
По словам гендиректора «Мир квартир» Павла Луценко, темпы роста цен на новостройки заметно снизились. Если в ноябре 2024 года стоимость квадратного метра увеличилась на 1,2%, в декабре – на 2,3%, а в январе 2025 года – на 0,8%, то в феврале – всего на 0,3%. При этом количество городов, где новостройки дешевеют, продолжает расти: в ноябре 2024 года таких было 9, в декабре – 10, в январе – 13, а в феврале – уже 20.
Причины снижения спроса
Эксперты связывают замедление роста цен с падением спроса. Многие покупатели уходят с первичного рынка на вторичный, а некоторые и вовсе предпочитают откладывать покупку жилья, размещая сбережения на банковских депозитах.
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