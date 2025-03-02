В Казани средняя цена квартиры выросла до 11 млн рублей

Казань вошла в список 46 городов России, где в феврале 2025 года цены на новостройки продолжили расти. По данным портала «Мир квартир», стоимость квадратного метра в столице Татарстана увеличилась на 0,2% и достигла 226 тыс. рублей. Средняя цена квартиры за месяц выросла на 0,6% – до 11 млн рублей.

Где рост цен оказался максимальным?

Наибольший прирост стоимости квадратного метра зафиксировали в:

Томске (+3,4%),

Брянске (+2,7%),

Ульяновске (+2,1%),

Смоленске (+1,7%),

Курске (+1,7%).

В Москве новостройки подорожали на 0,9%, в Московской области – на 0,1%.

Где новостройки подешевели?

Цены на квадратный метр снизились в 20 городах, сильнее всего – в:

Орле (-2,8%),

Махачкале (-2,7%),

Краснодаре (-1,9%),

Иркутске (-1,5%),

Сургуте (-1,5%).

Средняя стоимость новостроек по России за месяц выросла на 0,3% и составила 143 107 рублей за квадратный метр.

Тенденция к замедлению роста цен

По словам гендиректора «Мир квартир» Павла Луценко, темпы роста цен на новостройки заметно снизились. Если в ноябре 2024 года стоимость квадратного метра увеличилась на 1,2%, в декабре – на 2,3%, а в январе 2025 года – на 0,8%, то в феврале – всего на 0,3%. При этом количество городов, где новостройки дешевеют, продолжает расти: в ноябре 2024 года таких было 9, в декабре – 10, в январе – 13, а в феврале – уже 20.

Причины снижения спроса

Эксперты связывают замедление роста цен с падением спроса. Многие покупатели уходят с первичного рынка на вторичный, а некоторые и вовсе предпочитают откладывать покупку жилья, размещая сбережения на банковских депозитах.