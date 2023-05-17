В Казани в несколько школ снова поступили сообщения с угрозами

Несколько школ в Казани сегодня снова получили сообщения с угрозами, сообщает мэрия столицы Татарстана.

Персонал школ, уже наученный горьким опытом, делает все, что должен в этой ситуации - эвакуирует детей и взрослых, правоохранители проводят проверку по каждому сообщению.