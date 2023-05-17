В Казани в несколько школ снова поступили сообщения с угрозами

В Казани сразу в несколько школ опять поступили сообщения с угрозами
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Несколько школ в Казани сегодня снова получили сообщения с угрозами, сообщает мэрия столицы Татарстана.
Персонал школ, уже наученный горьким опытом, делает все, что должен в этой ситуации - эвакуирует детей и взрослых, правоохранители проводят проверку по каждому сообщению.
"Для нас важно информировать родителей и важно не терять бдительность, поэтому в таких случаях проходят проверки. Безопасность детей - превыше всего! Спасибо всем за понимание", - говорится в сообщении мэрии Казани.