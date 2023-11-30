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В Казани спустя 20 лет после двойного убийства задержали подозреваемого

В Казани спустя 20 лет после двойного убийства задержали подозреваемого

Фото: открытые источники

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Следком Татарстана отчитался о задержании мужчины, которого подозревают в убийстве 20-летней давности. В 2003 году на пляже под Воронежем погибли два человека.

В ходе ссоры, предполагают следователи, мужчина застрелил знакомых в поселке Боровом, где они вместе отдыхали 23-летний парень умер на месте, 32-летний - в больнице на следующий день.

Личность стрелка установили сразу, но вот его местонахождение пришлось поискать. Он был объявлен в федеральный розыск, и только через 20 лет на его след напали в Казани. 46-летний подозреваемый задержан и заключен под стражу.

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