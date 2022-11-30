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В Казани спрос на приглашение Деда Мороза и Снегурочки вырос на 217%, сколько стоит пригласить их?

В Казани спрос на приглашение Деда Мороза и Снегурочки вырос на 217%, сколько стоит пригласить их?

Фото: 448verst.ru

В Казани родители начали готовиться к новогодним праздникам, бронируя свободные дни у артистов, которые приезжают в роли Деда Мороза и Снегурочки. В результате спрос на такие услуги составил 217%, сообщают "Авито Услуги".

В масштабах России спрос на аналогичные услуги вырос на 147% по сравнению с прошлым годом.

В Казани предложений от аниматоров стало больше на 58%.

Средняя стоимость услуги на "Авито" в ноябре составляет около 1 300 рублей. Цена может расти в зависимости от масштаба и формата мероприятия.

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