В Казани работают над новыми тарифами для транспортных карт

В Казани создают новые тарифы для транспортных карт
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В Казани идет работа над созданием новых тарифов для транспортных карт. Помимо того, планируется обновить оборудование, пишет Inkazan со ссылкой на источник в мэрии.
Транспортные карты в городском общественном транспорте в Казани появились в 2008 году. С 2019 года появилась возможность платить с применением NFC.
Сейчас стоит задача усовершенствовать транспортные карты, улучшить работу мобильного приложения, виртуальной карты. Как сообщает мэрия, введены сервисы, позволяющие оценивать историю поездок, платит через QR-коды.
Сейчас разрабатывают новые тарифные планы и сервисы, которые сделают использование транспортной карты приятным и простым.