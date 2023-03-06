В Казани сотрудники МЧС защитили бабушку и внука от вороны, а ворону - от людей

В Казани спасатели помогли выпустить из квартиры залетевшую в форточку ворону

В Казани на улице Гагарина из квартиры в доме №6 спасатели МЧС помогли выпустить ворону, которая залетела в жилое помещение через форточку. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.

В квартире были бабушка и ее маленький внук. Ворона вызвала большой переполох - самостоятельно прогнать ее у людей не получилось, они ее боялись. А потому и вызвали МЧС.

По прибытии на место вызова сотрудники МЧС, открыв окно, выпустили птицу на волю.