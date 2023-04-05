В Казани сотрудники МЧС спасли ребенка, застрявшего между металлическими прутьями на улице Амирхана

В Казани спасатели МЧС пришли на помощь ребенку, который застрял между металлическими прутьями на детской игровой площадке на улице Фатыха Амирхана. По данным республиканского ГУ МЧС РФ, мальчик попал коленом между прутьями и выбрать своими силами не мог.

Спасатели применили специнструменты, чтобы помочь ребенку достать ногу из металлической ловушки. Медицинской помощи, к счастью, не потребовалось.

