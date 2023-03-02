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В Казани сотрудники ГИБДД отлавливают на дорогах владельцев "блатных" номеров

В Казани инспекторы ГИБДД отлавливают на дорогах владельцев "блатных" номеров
В Казани сотрудники ГИБДД отлавливают на дорогах владельцев "блатных" номеров

Фото: Mash Iptash

В Казани Госавтоинспекция устроила рейд на автомобили с сочетанием букв "ВТМ" на госномерах, сообщает телеграм-канал Mash Iptash.
Сотрудники ГИБДД выслеживают лихачей на дорогостоящих авто и передают пути их следования постам на маршрутах.

В "черный список" автоинспекторов уже попали машины, которые зарегистрированы на строительную компанию "АкБарсСтрой", владельца бизнес-центра Verde Plaza и замминистра строительства Анвара Зарипова, говорится в публикации канала. Отмечается, что такие рейды проходят не в первый раз.

Автомобиль BMW X5 с сочетанием букв "ВТМ", похожий на машину замминистра строительства, в ночь на 20 февраля не остановился по требованию сотрудников ГИБДД, сообщал ранее Mash Iptash. В Татарстане госномера с сочетанием "ВТМ" ценятся и входят в список "блатных".

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