В Казани сотрудники ФСБ задержали иностранца — кандидата в боевики ИГИЛ*

Вахитовский суд Казани отправил в СИЗО гражданина Таджикистана Шамсидина Бурхонзада. 27-летний иностранец нелегально трудился на рынке "Привоз", но задержали его не за это, а за связи с террористической организацией.

По данным издания "Реальное время", дело в отношении иностранца возбудили 21 ноября, а на следующий день его задержала ФСБ. Вину мужчина признал.

По версии ФСБ, придерживаясь радикальных взглядов, Бурхонзада решил вступить в ряды международных террористов, для чего с 1 мая по 1 сентября текущего года установил связь с членами ИГИЛ* и в ходе электронной переписки в соцсети.

Он выразил желание отправиться в подконтрольный запрещенной организации город Идлиб в Сирии для участия в противоправной деятельности.

Подготовка к участию в террористической деятельности может вылиться для иностранца в срок до 20 лет колонии.

*международная террористическая организация, деятельность в РФ запрещена.