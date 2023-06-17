В Казани Приволжский районный суд рассматривает дело экс-менеджера казанского отделения "Газпромбанка" Гульнары Мифтаховой. Процесс будет закрытым, поскольку материалы дела содержат информацию, представляющую собой банковскую тайну, пишет "БО".

Обвиняется женщина в краже денег у премиальных клиентов.

Мифтахова трудилась старшим менеджером банка по обслуживанию вип-клиентов. Таким предоставляют особые условия вкладов, обычно - с повышенным процентом, упрощают вывод средств.

Менеджер, располагая базой данных таких клиентов, делала дубликаты их карт, отключала уведомления и несколько лет небольшими суммами снимала с них деньги.

Мифтахова обвиняется в краже 14 млн рублей у 25 VIP-клиентов. Ей грозит до 10 лет колонии.