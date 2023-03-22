В Казани собираются ввести в эксплуатацию первый этап Вознесенского тракта

В Казани планируется ввести в эксплуатацию первый этап Вознесенского тракта

Первый этап Вознесенского тракта в Казани – от улицы Гвардейская до проспекта Победы - планируется ввести в эксплуатацию уже в 2023 году. Как проинформировал зампредседателя Комитета внешнего благоустройства исполкома столицы Татарстана Эдуард Вафин, работы на втором участке от проспекта Победы до трассы М-7 продлятся до конца следующего, 2024 года.

По словам Вафина, на первом этапе работы выполнены на 11,5 миллиарда рублей из общих выделенных 13,5 миллиарда.

На работы в текущем году будет потрачено 1,8 миллиарда рублей. 15,2% из этой суммы уже освоено. Объемы работ будут возрастать при благоприятной погоде.