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В Казани Снегурочка и Дед Мороз попали в ДТП с иностранцем на каршеринге

В Казани Снегурочка и Дед Мороз попали в ДТП с иностранцем на каршеринге

Фото: открытые источники

В Казани актеры в костюмах Деда Мороза и Снегурочки стали участниками дорожной аварии. Также в ЧП поучаствовал иностранный студент на автомобиле каршеринга. Об этом сообщает ren.tv.

Дорожный инцидент произошел на улице Нариманова, когда водитель каршеринга попытался выполнить перестроение в соседний ряд. В этот момент произошло столкновение с машиной, в которой находились актеры в костюмах сказочных новогодних персонажей.

Дед Мороз и Снегурочка настаивают на виновности второго участника ДТП. Студент, в свою очередь, утверждает, что пытался перестроиться, однако его не пустили в полосу.

По факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства инцидента.

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