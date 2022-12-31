В Казани Снегурочка и Дед Мороз попали в ДТП с иностранцем на каршеринге

В Казани актеры в костюмах Деда Мороза и Снегурочки стали участниками дорожной аварии. Также в ЧП поучаствовал иностранный студент на автомобиле каршеринга. Об этом сообщает ren.tv.

Дорожный инцидент произошел на улице Нариманова, когда водитель каршеринга попытался выполнить перестроение в соседний ряд. В этот момент произошло столкновение с машиной, в которой находились актеры в костюмах сказочных новогодних персонажей.

Дед Мороз и Снегурочка настаивают на виновности второго участника ДТП. Студент, в свою очередь, утверждает, что пытался перестроиться, однако его не пустили в полосу.

По факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства инцидента.