В Казани смотровая площадка центра семьи "Казан" возобновит работу в предстоящие выходные
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В предстоящую субботу, 25 марта, возобновит свою работу смотровая площадка центра семьи "Казан" в Казани. Она начнет снова принимать гостей города и горожан, которые хотят насладиться видами на столицу Татарстан с высоты 32 метров.
Работать площадка будет с 10 утра до 20 часов, об этом проинформировали в Дирекции парков и скверов Казани.
Пока, говорится в сообщении ведомства, площадка будет работать в тестовом режиме.
В прошлом году смотровую площадку посетили более 280 тысяч человек.