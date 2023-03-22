В Казани смотровая площадка центра семьи "Казан" возобновит работу в предстоящие выходные

Смотровая площадка центра семьи "Казан" в Казани возобновит работу в предстоящие выходные

В предстоящую субботу, 25 марта, возобновит свою работу смотровая площадка центра семьи "Казан" в Казани. Она начнет снова принимать гостей города и горожан, которые хотят насладиться видами на столицу Татарстан с высоты 32 метров.

Работать площадка будет с 10 утра до 20 часов, об этом проинформировали в Дирекции парков и скверов Казани.

Пока, говорится в сообщении ведомства, площадка будет работать в тестовом режиме.

В прошлом году смотровую площадку посетили более 280 тысяч человек.