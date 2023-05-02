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В Казани смотровая площадка Центра семьи "Казан" перешла на летнее расписание работы и теперь доступна даже поздно вечером

В Казани смотровая площадка Центра семьи "Казан" перешла на летнее расписание работы
В Казани смотровая площадка Центра семьи "Казан" перешла на летнее расписание работы и теперь доступна даже поздно вечером

Фото: открытые источники

В Казани с 1 мая смотровая площадка Центра семьи "Казан" переведена на летний режим работы, и теперь посетить ее можно ежедневно с 10 утра до 22 часов.

В Дирекции парков и скверов Казани отметили, что будут в режиме работы кратковременные технические перерывы: с 14:30 до 15:00 и с 19:30 до 20:00.

Дети в возрасте до 7 лет смогут посещать площадку бесплатно.

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