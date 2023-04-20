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В Казани случился очередной массовый сбой при оплате проезда в автобусах

В Казани произошел очередной массовый сбой при оплате проезда в городских автобусах
В Казани случился очередной массовый сбой при оплате проезда в автобусах

Фото: открытые источники

Утром 20 апреля в Казани в общественном транспорте было невозможно расплатиться банковскими картами. Сбой коснулся оплаты проезда в автобусах столицы РТ.

Пассажиры опубликовали большое количество жалоб в социальных сетях. Отмечается, что пассажиров просили платить наличными.

Сбой продлился около часа и пришелся на самый час пик, когда лди ехали на работу или учебу. Сейчас сообщается, что система оплаты по картам налажена, все работает в обычном режиме.

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