В Казани произошел очередной массовый сбой при оплате проезда в городских автобусах

Утром 20 апреля в Казани в общественном транспорте было невозможно расплатиться банковскими картами. Сбой коснулся оплаты проезда в автобусах столицы РТ.

Пассажиры опубликовали большое количество жалоб в социальных сетях. Отмечается, что пассажиров просили платить наличными.

Сбой продлился около часа и пришелся на самый час пик, когда лди ехали на работу или учебу. Сейчас сообщается, что система оплаты по картам налажена, все работает в обычном режиме.