В Казани случился массовый сбой при оплате проезда в транспорте банковскими картами

В Казани произошел массовый сбой при оплате проезда банковскими картами

В Казани в общественном транспорте из-за сбоя работы валидаторов временно нельзя расплатиться банковской картой.

Информацию подтвердили в МУП "Метроэлектротранс". По данным пресс-службы компании, массовый сбой случился из-за того, что валидаторы не проводят операции по списанию денежных средств.

Причину проблемы ищут специалисты. Перевозчики просят пассажиров запастись терпением и наличными или же оплачивать проезд транспортными картами. Они работают без сбоев.