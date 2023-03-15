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В Казани случился массовый сбой при оплате проезда в транспорте банковскими картами

В Казани произошел массовый сбой при оплате проезда банковскими картами
В Казани случился массовый сбой при оплате проезда в транспорте банковскими картами

Фото: inkazan.ru

В Казани в общественном транспорте из-за сбоя работы валидаторов временно нельзя расплатиться банковской картой.
Информацию подтвердили в МУП "Метроэлектротранс". По данным пресс-службы компании, массовый сбой случился из-за того, что валидаторы не проводят операции по списанию денежных средств.

Причину проблемы ищут специалисты. Перевозчики просят пассажиров запастись терпением и наличными или же оплачивать проезд транспортными картами. Они работают без сбоев.

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