В Казани случился массовый сбой при оплате проезда в транспорте банковскими картами
Фото: inkazan.ru
В Казани в общественном транспорте из-за сбоя работы валидаторов временно нельзя расплатиться банковской картой.
Информацию подтвердили в МУП "Метроэлектротранс". По данным пресс-службы компании, массовый сбой случился из-за того, что валидаторы не проводят операции по списанию денежных средств.
Причину проблемы ищут специалисты. Перевозчики просят пассажиров запастись терпением и наличными или же оплачивать проезд транспортными картами. Они работают без сбоев.