В Казани следователи выясняют, почему частично парализованного пенсионера вывезли из больницы и бросили в холле поликлиники

В Казани следствие выясняет, почему пожилого пациента вывезли из больницы и бросили в холле поликлиники

Следователи СКР по Татарстану занялись расследованием истории 69-летнего Рафаэля Хабибуллина. Неделю назад частично парализованный после инсульта пенсионер оказался в холле районной поликлиники № 7. Туда его привезли и оставили из хирургической клиники им. Крупина (бывшей больницы № 5).

Домой везти пенсионера не стали, поскольку родные не хотели его принимать, требуя от врачей оказания медицинской помощи.

За сутки до этих событий родные мужчины вызвали ему скорую, так как больной отказывался от еды. Его доставили в больницу, обследовали и отказались госпитализировать. Но родные не согласились с таким решением.

В итоге мужчину просто вывезли из больницы и оставили в поликлинике, вручив напоследок бумаги с обследованием.

Мужчину в холле поликлиники узнал один из его соседей, который и сообщил родственникам о том, где искать пенсионера. После скандала мужчину все-таки положили в больницу № 18.