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В Казани Следком возбудил уголовное дело после падения светофора на мужчину

В Казани Следком возбудил уголовное дело после падения светофора на пожилого мужчину
В Казани Следком возбудил уголовное дело после падения светофора на мужчину

Фото: kazan.bezformata.com

В Следкоме РТ принято решение о возбуждении уголовного дела после того, как светофор в Казани упал на пожилого мужчину. Пенсионера доставили в больницу с переломом ноги.

В пресс-службе СК РТ проинформировали, что светофор рухнул на 76-летнего прохожего из-за сильного порывистого ветра. У пенсионера врачи диагностировали перелом берцовой кости.

Дело возбудили по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Сейчас следователи разбираются в обстоятельствах произошедшего.

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