В Казани Следком возбудил уголовное дело после падения светофора на пожилого мужчину

В Следкоме РТ принято решение о возбуждении уголовного дела после того, как светофор в Казани упал на пожилого мужчину. Пенсионера доставили в больницу с переломом ноги.

В пресс-службе СК РТ проинформировали, что светофор рухнул на 76-летнего прохожего из-за сильного порывистого ветра. У пенсионера врачи диагностировали перелом берцовой кости.

Дело возбудили по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Сейчас следователи разбираются в обстоятельствах произошедшего.