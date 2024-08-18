В Казани скончался победитель второго сезона "Взвешенные люди"

Не стало 38-летнего Тимура Бикбулатова, победителя шоу «Взвешенные люди», который родом из Казани. Вечерняя Казань сообщает, что его сердце остановилось вечером 1 августа. Бикбулатов, который родился в Казани, стал обладателем титула во втором сезоне программы в 2016 году. После этого он работал тренером и оказывал поддержку другим людям в борьбе с избыточным весом.

Тимур Бикбулатов оставил значимый след в жизни многих людей, вдохновляя их на путь к здоровью и гармонии. Его участие в шоу «Взвешенные люди» стало не только личной победой, но и примером для подражания для тех, кто сталкивается с трудностями в борьбе с избыточным весом. После триумфа в 2016 году он активно делился своими знаниями и опытом, помогая другим достигать своих целей и преодолевать преграды.

К сожалению, его уход стал большим ударом для друзей, семьи и всех тех, кому он помогал. Тимур всегда был энергичным и целеустремленным человеком, который верил в силу изменения жизни к лучшему. Его приверженность к здоровому образу жизни и поддержка клиентов свидетельствуют о настоящем призвании тренера, который живет ради других.