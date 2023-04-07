Учебные заведения Казани опять получили анонимные угрозы о минировании

В казанские школы опять пришли анонимные угрозы о минировании. Сразу несколько учебных заведений получили такие сообщения, информирует пресс-служба мэрии города.

"К сожалению, процедура вам уже известна: все учреждения проверят, для этого вызвали правоохранительные органы. Такую проверку проводят каждый раз, ведь безопасность в приоритете и каждый сигнал должен быть отработан для вашего и нашего спокойствия", — говорится в сообщении.