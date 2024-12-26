В Казани школьника сбили на скользком участке проспекта Победы

На проспекте Победы в Казани произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал второклассник.

Инцидент случился у дома No84, когда водитель автомобиля Cherry сбил ребёнка, поскользнувшегося на обледенелой дороге.

По словам очевидцев, школьник выбежал из дома в обычной обуви и направлялся домой. Однако, приблизившись к проезжей части, он не смог удержаться на скользкой поверхности и упал прямо перед движущимся автомобилем. Водитель машины не успел среагировать из-за погодных условий, и столкновения избежать не удалось.

Ребёнок был немедленно доставлен в больницу с травмами. Врачи оценивают его состояние, а сотрудники ГИБДД продолжают выяснять все обстоятельства происшествия, сообщает Татарстан-24.