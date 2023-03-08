Новости Казани
· Илья Стребков

В Казани школьница специально порезала себе лицо ножом, чтобы привлечь внимание одноклассников

Mash: в Казани ученица школы порезала себе лицо ножом, чтобы привлечь внимание одноклассников
В Казани школьница специально порезала себе лицо ножом, чтобы привлечь внимание одноклассников

В Казани ученица четвертого класса порезала себе лицо канцелярским ножом, чтобы привлечь внимание одноклассников. Об этом пишет Telegram-канал Mash Iptash.

Как пишут авторы поста, в школе девочка рассказала учителям, что на нее якобы напал пьяный мужчина и поцарапал своими когтями. В результате преподаватели вызвали полицию и скорую помощь, а также сообщили о произошедшем матери ребенка. Позже школьница призналась, что самостоятельно нанесла себе раны, так как ей нравится, когда сверстники интересуются ее самочувствием.

Как уточняет Lenta.ru, учителя также рассказали, что девочка еще ранее начала предпринимать попытки выделиться на фоне других детей, например, отрезав себе челку. Теперь мать четвероклассницы собирается перевести ее в частную школу.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

Вышла из дома и не вернулась: в Татарстане ищут пропавшую 14-летнюю девочку

Новости России

день назад

"Везут свободно, ничего не боятся": стало известно, почему ВС РФ не уничтожают западную военную технику еще на подвозе к ВСУ

травля грызунов недорого

Новости мира

16 часов назад

"Это начало конца": аналитики в Китае оценили ситуацию в Артемовске в зоне СВО и дали устрашающий прогноз

Полезное

2 дня назад

Новый режим: как сильно и когда изменятся цены на недвижимость в Казани?

заказать химчистку дивана в Санкт-Петербурге

Новости России

день назад

Солдат-срочник в воинской части открыл огонь по своим сослуживцам

Новости мира

день назад

Решение принято: в офисе президента Украины рассказали, что будет дальше с Артемовском

Новости России

день назад

Военный эксперт Баранец назвал место генеральной решающей битвы за Донбасс в зоне СВО

Новости Казани

20 часов назад

В Казани кондуктор автобуса вел себя непристойно и насильно тискал девушку
Новости Казани
день назад

В аэропорту Казани ночью самолет с пассажирами выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

В аэропорту Казани ночью самолет с пассажирами выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

Новости Казани

44 минуты назад

В Казани школьница специально порезала себе лицо ножом, чтобы привлечь внимание одноклассников

Новости Казани

час назад

"Все должно идти по плану": Метеоролог назвал точную дату прихода в Татарстан климатической весны

Новости Казани

3 часа назад

Готовимся к сезону бикини: в Казани выделили 1,7 миллионов рублей на благоустройство пляжей

Новости Казани

6 часов назад

Татарстан может получить 675 миллионов рублей на благоустройство восьми населенных пунктов
В Казани нашли нарколабораторию, которая без страха работала рядом с прокуратурой
Новости Казани
21 час назад

В Казани нашли нарколабораторию, которая без страха работала рядом с прокуратурой

Новости Казани

7 часов назад

«Мы скоро вернемся»: Бойцы батальона «Алга» поблагодарили жителей Елабуги за гуманитарную помощь

Новости России

11 часов назад

Правительство за этим проследит: Мишустин назвал продукт, цены на который в РФ ни при каких условиях не должны повышаться

Новости мира

день назад

"Что ж, вызов брошен": Лукашенко обозвал Зеленского гнидой
8 марта совсем скоро: прикольные мелочи от 100 рублей и серьезные подарки от 1000 рублей в Казани
Редакция помогает
6 дней назад

8 марта совсем скоро: прикольные мелочи от 100 рублей и серьезные подарки от 1000 рублей в Казани