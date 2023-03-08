В Казани школьница специально порезала себе лицо ножом, чтобы привлечь внимание одноклассников

Mash: в Казани ученица школы порезала себе лицо ножом, чтобы привлечь внимание одноклассников

В Казани ученица четвертого класса порезала себе лицо канцелярским ножом, чтобы привлечь внимание одноклассников. Об этом пишет Telegram-канал Mash Iptash.

Как пишут авторы поста, в школе девочка рассказала учителям, что на нее якобы напал пьяный мужчина и поцарапал своими когтями. В результате преподаватели вызвали полицию и скорую помощь, а также сообщили о произошедшем матери ребенка. Позже школьница призналась, что самостоятельно нанесла себе раны, так как ей нравится, когда сверстники интересуются ее самочувствием.

Как уточняет Lenta.ru, учителя также рассказали, что девочка еще ранее начала предпринимать попытки выделиться на фоне других детей, например, отрезав себе челку. Теперь мать четвероклассницы собирается перевести ее в частную школу.