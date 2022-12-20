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В Казани сироте-инвалиду выдали квартиру, в которой он не смог попасть в туалет

В Казани сироте-инвалиду выдали квартиру, в которой он не смог попасть в туалет

Фото: социальные сети

Власти Казани выдали сироте-инвалиду квартиру с таким узким проемом в туалет, что попасть в него молодой человек-колясочник физически не может, пишет Mash Iptash. Жилье 23-летний Мансур получил на окраине города.

Квартиры, положенной по закону, молодой казанец добивался долгие пять лет. Потом ждал помощи в переезде со стороны чиновников, в результате помогли ему знакомые.

Когда они добрались до жилья, выяснилось, что оно мало приспособлено для инвалида-колясочника. Дверной проем в туалете был слишком узкий, а через порог балкона проехать не представляется возможным.

Пока сирота не пропишется в квартире, вся его пенсия будет уходить в Тукаевский интернат, поэтому средств для обустройства помещения у молодого человека нет. Вместе со своей знакомой он обратился к людям за помощью, и так удалось найти мебель и посуду. Также волонтеры оплатили перепланировку, чтобы инвалид смог попасть в туалет и на балкон.

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