В Казани силовики задержали известного экоактивиста Тимура Ескараева

Сегодня, 19 мая, в Казани силовики задержали активиста-эколога Тимура Ескараева, сообщает 116.RU, ссылаясь на заявление друга и соратника Тимура, биолога Антона Бортякова.

"Со слов родных и близких, его задерживал центр "Э" по борьбе с экстремизмом. Больше новостей нет. На наши звонки он не отвечает", — сказал биолог.

Местные телеграм-каналы заявили, что активист действительно доставлен в центр "Э" на Карла Фукса. По какому делу произошло задержание, на данный момент не сообщается.

Ескараев известен татарстанцам как защитник Русско-Немецкой Швейцарии. В последнее время он часто высказывался на тему вырубки леса за Дербышками.