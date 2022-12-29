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В Казани шестые сутки разыскивают пропавшего 36-летнего мужчину

В Казани шестые сутки разыскивают пропавшего 36-летнего мужчину

Фото: pravmir.ru

В Казани шестые сутки продолжаются поиски пропавшего 36-летнего Дмитрия Кузьмичева. Об этом сообщили волонтеры "Лиза Алерт".

Из основных примет пропавшего: рост 185 см, нормального телосложения, темно-русые волосы и карие глаза. Одет был в синие куртку, джинсы и шапку.

Если у вас есть какие-либо сведения о пропавшем, позвоните по номеру горячей линии 8(800)700-54-52.

Ранее мы сообщали, что в Казани прекращены поиски ушедшей за водой и пропавшей 13-летней школьницы.

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