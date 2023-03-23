В Казани шестеро воспитанников детского сада угодили в больницу с подозрением на сальмонеллез
Фото: gov39.ru
В инфекционную больницу в Казани попали шестеро воспитанников детского сада № 262. Все они посещают младшую группу дошкольного учреждения. У всех обнаружены признаки пищевого отравления. Предварительный диагноз - заражение сальмонеллой.
Как пишет "КП-Казань", все дети ели в садике куриные яйца. В больницу обратились не все.
После случившегося в садик с проверкой прибыли эксперты республиканского управления Роспотребнадзора. Для выявления источника отравления взяты смывы и пробы. Сам садик не закрыт, он продолжает работать.