Сегодня, 26 октября, в Казани откроют один из первых в России офисов исламского банкинга, проинформировали в Агентстве инвестиционного развития Татарстана.

На церемонии открытия будут присутствовать министр экономики Ирана, генконсул Ирана в Казани, представители Ирана и Татарстана.

Татарстан попал в число регионов-участников экспертимента по исламскому банкингу.

Экспертимент будет идти на протяжении двух лет, после чего примут решение о его масштабировании или отсутствии необходимости в этом.