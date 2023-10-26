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В Казани сегодня откроется один из первыхв РФ офисов исламского банкинга

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Сегодня, 26 октября, в Казани откроют один из первых в России офисов исламского банкинга, проинформировали в Агентстве инвестиционного развития Татарстана.

На церемонии открытия будут присутствовать министр экономики Ирана, генконсул Ирана в Казани, представители Ирана и Татарстана.
Татарстан попал в число регионов-участников экспертимента по исламскому банкингу.

Экспертимент будет идти на протяжении двух лет, после чего примут решение о его масштабировании или отсутствии необходимости в этом.

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