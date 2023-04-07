Сегодня в Казани будут установлены первые арендные электросамокаты

Сегодня, 7 апреля, в Казани будут установлены первые арендные электросамокаты, сообщает "БО". Фактически, начинается официальный самокатный сезон. Спецпарковки уже готовы.

В исполкоме столицы Татарстана отметили, что это действительно так: 7 апреля начнут работать 500 мест для паркинга самокатов. Это число равнозначно прошлогоднему, но в минувшем году использовались, по официальным данным, только 200 мест.

На утверждении в республиканской ГИБДД сейчас находится еще 1100 мест. Если они будут согласованы с дорожной инспекцией, число паркингов самокатов вырастет в Казани в три раза по сравнению с 2022 годом.

