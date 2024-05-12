В Казани сбили подростка на самокате

Сегодня вечером, в Казани произошло столкновение водителя автомобиля Chery с 17-летним подростком на самокате. Об этом сообщил Ленар Гилмутдинов, временно исполняющий обязанности начальника отделения по пропаганде дорожной безопасности Госавтоинспекции УМВД по Казани.



По информации, 46-летний водитель выехал с Танкового кольца на проспект Универсиады и столкнулся с подростком, который пересекал дорогу по пешеходному переходу на самокате.



Подросток получил различные травмы, но после оказания медицинской помощи его отпустили домой.