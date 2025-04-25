В Казани сбили 12-летнюю девочку, выбежавшую на дорогу из-за машин
Pro Город
В Казани на улице Салиха Батыева, рядом с домом №15, произошёл наезд на 12-летнюю девочку. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.
По предварительным данным, девочка выбежала на дорогу из-за припаркованных автомобилей, в результате чего попала под колёса легкового автомобиля. Авария случилась накануне около 19:00.
Ребёнок получил ссадины и ушибы. Пострадавшую госпитализировали в Детскую республиканскую клиническую больницу. Обстоятельства ДТП уточняются.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец