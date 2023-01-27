Новости Казани
· Служба новостей

В Казани с высоты 9-го этажа обрушился лифт, в котором были 7 пассажиров (видео)

В Казани с высоты 9-го этажа обрушился лифт, в котором были 7 пассажиров (видео)

Фото: dismeg.ru

В одном из казанских домов с высоты девятого этажа рухнул лифт, в котором находились семь пассажиров. Лифт вызвали для того, чтобы перевезти лежачую пациентку, к которой приехала "скорая", пишут "Челнинские известия".

Медики с пациенткой и сопровождающим зашли в кабину, трос лифта не выдержал и оборвался. Кабина рухнула вниз.
На втором этаже сработали уловители, но без пострадавших не обошлось. Мужчина получил перелом позвоночника и ноги.

В ТСЖ теперь вину валят на самих пассажиров, которые перегрузили лифт. Хотя в документах дома написано, что грузоподъемность лифта составляет 500 кг.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости России

день назад

В ряде регионов России взломали телевещание: вместо сериалов и новостей на экранах появился жалобный Зеленский

Общество

19 часов назад

Именно такое поведение с головой выдает женщину, которая завела роман на стороне

услуги служб по борьбе с насекомыми в москве

Новости Казани

день назад

"Тупое татарско-пиарское" естество": Главред журнала в Татарстане обозвала местных журналистов "тупыми доносчиками"

Редакция помогает

3 дня назад

Казанские стоматологи сказали свое слово: вот откуда все ваши кариесы

Профи - курсы егэ информатика

Новости России

день назад

"Шеи сломаны, уши отрезаны, а написали, что сердечный приступ": на телах погибших в ЛНР российских бойцов нашли следы зверских пыток

Новости Казани

день назад

"Перед новым годом приезжал в отпуск, всех обнял": в Татарстане простились с контрактником Иваном Немасевым, погибшим в зоне СВО на Украине

Новости мира

6 часов назад

"200-тысячным кулаком по голове Зеленскому": в США знают, когда Россия пойдет на Киев и чем все это кончится

Новости Казани

18 часов назад

"Не брат ты мне!": Татарстан просит разорвать связи с некоторыми городами-побратимами
Новости Казани
час назад

В Казани с высоты 9-го этажа обрушился лифт, в котором были 7 пассажиров (видео)

В Казани с высоты 9-го этажа обрушился лифт, в котором были 7 пассажиров (видео)

Новости мира

2 часа назад

"Завершите это безумство!": Дональд Трамп предупредил о том, что может начаться ядерная война

Новости России

3 часа назад

"Именно так может и случиться": РФ и Украина могут вполне мирно стать одной страной

Новости России

3 часа назад

"Укровоины что-то задумали": на Херсонском направлении ожидается прорыв, ВСУ стягивают силы

Новости Казани

8 часов назад

"Без отца осталась маленькая дочь": в Татарстане простились с 37-летним военным-контрактником Ленаром Камаловым
"Неугодные персоны, опасные": США ввели личные санкции против главы Татарстана Рустама Минниханова и его супруги

Новости Казани

9 часов назад

"Неизвестный автохам подрезал и скрылся": в Казани троллейбус влетел в металлический забор - водителя доставили в больницу

Новости России

10 часов назад

49-летний учитель географии совращал ученика и даже доплачивал за обнаженные фотосессии

Новости России

13 часов назад

"Бесовское отродье": патриарх Кирилл рассказал, что украинские снайперы в первую очередь целятся в российских священников
Прикольные мелочи от 100 рублей и серьезные подарки от 1000 рублей: собрали самые интересные идеи для казанцев