В Казани с высоты 9-го этажа обрушился лифт, в котором были 7 пассажиров (видео)

В одном из казанских домов с высоты девятого этажа рухнул лифт, в котором находились семь пассажиров. Лифт вызвали для того, чтобы перевезти лежачую пациентку, к которой приехала "скорая", пишут "Челнинские известия".

Медики с пациенткой и сопровождающим зашли в кабину, трос лифта не выдержал и оборвался. Кабина рухнула вниз.

На втором этаже сработали уловители, но без пострадавших не обошлось. Мужчина получил перелом позвоночника и ноги.

В ТСЖ теперь вину валят на самих пассажиров, которые перегрузили лифт. Хотя в документах дома написано, что грузоподъемность лифта составляет 500 кг.