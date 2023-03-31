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В Казани с ножом напали на судебного пристава, который явился выселять должника из квартиры

В Казани с ножом напали на судебного пристава, который явился выселять должника из квартиры по решению суда
В Казани с ножом напали на судебного пристава, который явился выселять должника из квартиры

Фото: открытые источники

В Казани совершено нападение на судебного пристава-исполнителя, на него напали с ножом, сообщает пресс-служба УФССП РФ по Республике Татарстан.

Пристав пришел в квартиру на улице Магистральной. В рамках исполнительного производства пристав и взыскатель несколько раз посещали это место, но должника застать не удавалось.
Но на этот раз мужчина был дома.

"По сведениям соседей, должник ведет маргинальный образ жизни, злоупотребляет алкоголем. Пристав попросил соседей сообщить, когда мужчина появится дома, и оставил свой номер телефона", – отмечают в пресс-службе ведомства.

После звонка от соседей пристав пришел к должнику, чтобы уведомить его о выселении. В квартире был пир горой - четверо человек, несмотря на утро, распивали алкоголь. Один из них и напал с ножом на пристава. К счастью, пристав успел отразить атаку, к тому же он был в бронежилете.

Нападавшие были задержаны. На место вызваны сотрудники правоохранительных органов. Кто именно попытался ударить ножом пристава и был ли в этой группе должник – сейчас выясняется.

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