В Казани с новой стендап-программой «ВОТ ЭТО ДЕНЁК» выступит Артём Винокур
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Победитель «Открытого микрофона» и участник шоу «Решалы», «Outside Stand Up» и «Большое шоу» Артём Винокур превращает повседневные ситуации, жизненные трудности и неожиданные события в яркий и искромётный стендап!
Его шутки — это тонкая ирония, лёгкость и узнаваемые моменты, в которых каждый может увидеть себя. Смотрите на привычные проблемы с другой стороны, смейтесь над ними и проведите этот вечер по-настоящему весело!
Место проведения: КЦ «Сайдаш»
Время: 19:00
Билеты.
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