В Казани с новой стендап-программой «ВОТ ЭТО ДЕНЁК» выступит Артём Винокур

Победитель «Открытого микрофона» и участник шоу «Решалы», «Outside Stand Up» и «Большое шоу» Артём Винокур превращает повседневные ситуации, жизненные трудности и неожиданные события в яркий и искромётный стендап!

Его шутки — это тонкая ирония, лёгкость и узнаваемые моменты, в которых каждый может увидеть себя. Смотрите на привычные проблемы с другой стороны, смейтесь над ними и проведите этот вечер по-настоящему весело!

Место проведения: КЦ «Сайдаш»

Время: 19:00

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