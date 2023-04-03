В Казани начинается продажа путевок в детские загородные лагеря

На этой неделе стартует продажа путевок в детские загородные лагеря, в Казани данный процесс начинается 6 апреля с 13:00.

На "деловом понедельнике" 3 апреля об этом проинформировала глава Комитета по делам детей и молодежи исполкома столицы Татарстана Алия Загидуллина.

"На сайте yalkzn.ru начнется продажа путевок в лагеря центра "Ял". В целях организации контроля за количеством проданных путевок, оплата будет производиться только в онлайн-режиме", – отметила она.

В прошлом году процесс реализации детских путевок собрал немало критики, однако именно онлайн-формат, считает чиновница, является наиболее честным и "прозрачным". По словам Загидуллиной, сотрудники не смогут менять данные, в программе видны и дата оплаты, и время, да и человеческий фактор на результат не влияет.

Перепродать такую путевку не получится, так как на бланк изначально внесут данные ребенка. Не сможет воспользоваться путевкой и кто-либо из третьих лиц.

