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· Артем Акчурин

В Казани с 30 марта стартуют сельхоз ярмарки

В Казани с 30 марта стартуют сельхоз ярмарки

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30 марта с 6.00 до 13.00 в Казани пройдут сельскохозяйственные ярмарки, где представленная продукция фермерских хозяйств и предприятий Татарстана будет доступна по специальным ценам. Об этом проинформировали в мэрии города.

В Авиастроительном районе ярмарки пройдут по адресам: ул. Дементьева, 7, ул. Ленинградская, 27; в Вахитовском районе — на ул. Татарстан, 53 и ул. Чехова, 2. Кировский район предложит торговлю по ул. Батыршина, 20, на Краснококшайской, 150/2 и на Революционной, 12. В Ново-Савиновском районе продукцию можно будет приобрести по адресам: ул. Лаврентьева, 10 и проспект Ямашева, 71а; в Приволжском — на ул. Зорге, 66 и ул. Фучика, 64; в Советском — на ул. Аграрной, 2 и ул. Липатова, 7.


Отдельная ярмарка будет работать для жителей «Салавата Купера» на парковке торгового центра в Осиново по адресу: ул. Садовая, 9.

Кроме того в исполнительном комитете отметили, что по запросу горожан, по улицам Беломорской и Гудованцева торговля будет доступна каждое воскресенья.

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