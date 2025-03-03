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В Казани с 21 по 23 мая пройдет конференция по углеграфитовой продукции

Одним из центральных выступлений станет доклад ...

Предоставлено изданию

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С 21 по 23 мая в Казани состоится IV международная производственно-техническая конференция, посвященная использованию углеграфитовой продукции в промышленности. Это событие станет одной из крупнейших площадок для обсуждения актуальных вопросов отрасли, объединив ведущие металлургические и сырьевые компании, а также представителей науки и образования. В мероприятии примут участие более 200 специалистов из 85 компаний и как минимум пяти стран.

Конференция будет разделена на два блока. Первый охватит широкий круг тем: от тенденций и технологий производства углеграфитовой продукции до вопросов финансирования, закупок в металлургии, современных экологических стандартов и ситуации на рынке недвижимости в 2025 году с точки зрения ее влияния на металлургическую отрасль. В рамках этого блока впервые представят кейс экспериментального проекта металлургического комбината, где была создана межфункциональная рабочая группа для повышения стойкости графитированных электродов. Руководители проекта подведут итоги пятилетней работы.

Одним из центральных выступлений станет доклад кандидата технических наук, заведующего кафедрой электрометаллургии ВФ НИТУ МИСиС Дмитрия Еланского, который расскажет о поведении углерода в сталеплавильных процессах. Кроме того, специалисты крупного металлургического холдинга представят методологию управления запасами, позволяющую снизить затраты на углеграфитовую продукцию.

Второй блок конференции включит четыре масштабных круглых стола, посвященных различным сегментам отрасли: алюминию, стали, ферросплавам и конструкционным графитам.

Генеральный директор Группы Эл 6 Андрей Круглов отметил, что организаторы конференции сознательно не разделяют программу по отраслям, а создают общий контекст, чтобы участники могли работать в едином информационном пространстве. Он подчеркнул, что как ведущий производитель углеграфитовой продукции компания видит свою задачу в распространении актуальных знаний, объединении экспертизы из разных областей и формировании целостной картины развития рынка. По его мнению, подобные кросс-отраслевые мероприятия способствуют укреплению и росту всей промышленности.

Помимо представителей металлургических и сырьевых компаний, в числе спикеров выступят специалисты ведущих исследовательских центров — НИИ Графит, НИТУ МИСиС, МИРЭА и Санкт-Петербургского горного университета.

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