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В Казани с 20 января подорожает проезд в метро

В Казани с 20 января подорожает проезд в метро

Фото: открытые источники

С 20 января 2023 года в Казани подорожает стоимость проезда в метро при оплате безналичным способом. Об этом сообщает комитет по транспорту исполкома города.

Стоимость билета при оплате банковской и транспортной картой с указанной даты составит 35 рублей. Стоимость проезда при оплате наличными не изменится.

Сэкономить на оплате проезда в метро жители и гости города могут при покупке билета через телефон с привязанной картой платежной системы "Мир". Стоимость поездки снизится на 7 рублей. Акция действует до 15 февраля.

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