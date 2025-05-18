Новости Казани
· 16+ · Анастасия Шарова

В Казани с 19 мая ограничат движение машин на улице Суконной

В Казани с 19 по 26 мая ограничат движение по у...

pxhere.com

Подписаться на Дзен.канал

Водителям Казани стоит заранее скорректировать маршрут: с понедельника, 19 мая, на улице Суконной начнутся работы по выносу водопровода.

Как сообщили в городском комитете внешнего благоустройства, движение будет перекрыто в районе дома №110 по улице Островского. Ограничения продлятся до 26 мая.

Кроме того, в следующую неделю в центре города также ожидаются транспортные неудобства. Из-за проведения фестиваля медиаискусств «НУР» частично перекроют движение на улице Кремлёвской, а парковки у Центрального стадиона и цирка будут закрыты.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

"Исключение из общей картины": синоптик Пашина рассказала о погоде в РТ

Интересное в Казани

день назад

Где пройдет пятый Международный фестиваль медиаискусства НУР

чем отпугнуть тараканов из квартиры навсегда в домашних условиях

Новости Татарстана

день назад

Отец в Челнах избил дочь отвёрткой и умер

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Незабываемые вечеринки перед свадьбой: где провести мальчишник и девичник в Казани

уроки фортепиано для начинающих в Ростове-на-Дону

Новости Казани

день назад

После похищения мужчины на Габишева в Казани был введен план «Перехват»

Новости Казани

день назад

Казанец погиб, застряв в вентиляции в нижнем белье

Новости Татарстана

3 часа назад

Филипп Киркоров отменил концерт в Нижнекамске из-за травмы на сцене

Не у нас

день назад

«Черная смерть» дошла до 21 века: ученые обнаружили источник бубонной чумы

Новости Казани

день назад

Мужчина утром застрял между стен дома на Абсалямова
Новости Татарстана
22 часа назад

На зоны наблюдения за БПЛА в Татарстане потратят 67 миллионов рублей

Исполнителем работ станет концерн «Алмаз-Антей»

Не у нас

19 минут назад

Новая древесина прочнее стали: американские ученые создали материал будущего

Интересное в Казани

день назад

Из врага в союзника: рассказываем, как в Казани гаджеты превращают детей в будущих айтишников

Не у нас

29 минут назад

Мы живем в симуляции? Учёный выдвинул новую теорию о реальности

Не у нас

29 минут назад

Ученые нашли уникальную генетическую структуру бразильцев
Власти Татарстана не согласовали проект школы А...
Новости Татарстана
18 часов назад

Власти Татарстана не согласовали проект школы Алины Загитовой

Новости Татарстана

34 минуты назад

В Татарстане за день в двух пожарах погибли мужчина и женщина

Новости Казани

34 минуты назад

В Казани с 19 мая ограничат движение машин на улице Суконной

Новости Казани

2 часа назад

Предприниматель из Казани предстанет перед судом из-за смерти рабочего на стройке
Не был там – значит не знаешь Казань: делимся п...
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Не был там – значит не знаешь Казань: делимся подборкой аутентичных заведений города