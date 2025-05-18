В Казани с 19 мая ограничат движение машин на улице Суконной

Водителям Казани стоит заранее скорректировать маршрут: с понедельника, 19 мая, на улице Суконной начнутся работы по выносу водопровода.

Как сообщили в городском комитете внешнего благоустройства, движение будет перекрыто в районе дома №110 по улице Островского. Ограничения продлятся до 26 мая.

Кроме того, в следующую неделю в центре города также ожидаются транспортные неудобства. Из-за проведения фестиваля медиаискусств «НУР» частично перекроют движение на улице Кремлёвской, а парковки у Центрального стадиона и цирка будут закрыты.