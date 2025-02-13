В Казани с 15 по 16 февраля пройдет фестиваль уличной культуры

С 15 по 16 февраля столица Татарстана станет центром уличной культуры. Гостей ждут динамичные баттлы, мастер-классы от топовых танцоров, экстремальные соревнования и зажигательные вечеринки. Это событие объединит всех, кто увлечен хип-хопом, скейтбордингом и музыкой.

14 февраля – Разогрев перед фестивалем

- В 19:00 в кафе Filter (Шаляпина, 26) пройдет скейт-контест "Cash for Tricks" от Gorilla Energy. Вход свободный, а зрителей ждут зрелищные трюки от лучших скейтбордистов города.

- В 20:00 в Surf Coffee SAVE IN (ул. Алексея Козина, 2) состоится концерт KAZAK Live от объединения SCPM records. Вечер дополнит эксклюзивная запись подкаста, который оценят поклонники современной музыки.

15 февраля – Первый день фестиваля

Главные события развернутся в Экстрим-парке “УРАМ” (ул. Кремлевская Набережная, 33). В течение дня пройдут мастер-классы, баттлы и интерактивные активности.

В этом году фестиваль поддерживает онлайн-магазин "Самокат". Гости смогут посетить специальную фотозону, где камера с Искусственным Интеллектом создаст стильные 2D-изображения в духе хип-хопа. Кроме того, всех посетителей ждут снеки и промокоды.

- 10:00 – Открытие регистрации на мастер-классы.

- 11:00 – Занятие от Anfisa (Самара), затем уроки от Yass (Токио), Valera (Самара) и YoRash (Санкт-Петербург).

- 16:00 – Регистрация на баттлы.

- 17:00 – Показ документального фильма "Hip-Hop Философия".

- 18:00 – Отборочные раунды в категориях Hip-Hop Beg 1x1, Hip-Hop Pro 1x1 и "Дай Мне Beat & Vipe".

- 23:00 – Вечеринка Body Move в баре Соль (Профсоюзная, 22) с участием FC\DC. Атмосфера гарантированного драйва и отличного настроения!

16 февраля – Второй день фестиваля



Фестиваль продолжится в Экстрим-парке “УРАМ”, где выступят танцоры мирового уровня:

- Bogdan The Flava (Астана)

- Жека Барышев (Москва)

- Lukash (Симферополь)

- Noir (Караганда)

Вечером площадкой для финальных событий станет Казанский Государственный Цирк (пл. Тысячелетия, 2).

- 18:00 – Открытие входа.

- 19:00 – Уникальный перформанс с участием фолк-музыкантов и известных хип-хоп-танцоров.

- 19:30 – Финальные баттлы: Hip-Hop 3x3 и "Дай Мне Beat & Vipe".

- 22:00 – Награждение победителей.

На территории цирка развернутся специальные зоны:

- GORILLA ENERGY STATION – место для отдыха, зарядки гаджетов и восстановления сил.

- Площадка Vipe* – пространство для разминки перед баттлами, джемов и импровизированных танцевальных встреч.

Фестиваль обещает стать ярким событием для всех, кто любит уличную культуру. Не упустите шанс стать его частью!

Билеты на мастер-классы, фестивальные события и финальный день можно приобрести здесь.