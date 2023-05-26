В Казани с 1 июня 2023 года изменят маршрут троллейбусов № 1 из-за ремонта на Горьковском шоссе

В Казани с 1 июня изменят маршрут троллейбусов № 1
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С 1 июня в Казани будет изменен маршрут движения троллейбусов № 1. Об этом проинформировали в городском Комитете по транспорту.
Изменения станут временными, они связаны с проведением строительных работ на Горьковском шоссе.
Так, троллейбусы указанного маршрута будут ходить от остановки "Горьковское шоссе" по Восстания, затем по улице Кулахметова с выездом на улицу Болотникова. Как только строительные работы завершат, маршрут вернется в привычное русло.