В Казани руководитель туристической фирмы ответит за мошенничество на 3,6 миллиона рублей

30-летняя глава туристической фирмы в Казани предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве на 3,6 миллиона рублей, проинформировали в прокуратуре РТ.

В прошлом году в период с февраля по октябрь женщина руководила фирмой, привлекала клиентов по договорам о подборе и бронировании, но выполнять обязательства, взятые на себя, она явно не собиралась.

Жертвами ее туристической фирмы стали 18 человек, общий ущерб им составил 3,6 миллиона рублей.

Дело будет рассмотривать Ново-Савиновский суд.

