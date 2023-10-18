В Казани Роспотребнадзор призывает закрыть общепит на выходные

Республиканское управление Роспотребнадзора призвало временно приостановить работу общепита в Казани в предстоящие выходные, пишет "БО". Причина - отключение водоснабжения, о котором предупредили еще в начале недели.

Воды не будет с 19 часов 20 октября до полудня 22 октября. Речь о Авиастроительно, Кировском и Ново-Савиновском районах. Без воды будут вынужденно сидеть 1700 многоквартирных домой, 10 тысяч частных домов, 124 детсада, 69 школ, 12 медицинских учреждений и 29 отелей.

Отключение связано с работа по реконструкции Горьковского шоссе.

Прямого запрета на работу общепита нет, но есть четкая рекомендация - закрыться на время отсутствия воды, чтобы не нарушить санитарных требований.