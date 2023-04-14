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В Казани решили пересчитать и переписать всех бездомных кошек и собак - зачем?

В Казани пересчитают и перепишут бездомных кошек и собак
В Казани решили пересчитать и переписать всех бездомных кошек и собак - зачем?

Фото: открытые источники

В Казани стартовала вторая по счету "собачья перепись", в рамках которой волонтеры подсчитают количество беспризорных животных на улицах столицы Татарстана. Перепись важна для того, чтобы город мог объективно оценивать свою работу в части эффективности мер по решению проблемы с бродячими собаками и котами.

Об этом проинформировал замглавы исполкома Искандер Гиниятуллин.

Маршруты для переписи специально разрабатывались и выверены. Первая подобная перепись проводилась в столице Татарстана в 2021 году. Тогда удалось насчитать 6 265 беспризорных четвероногих. Существует методика, при помощи которой ученые могут рассчитать численность по результатам переписи.

Считать животных отправятся студенты ветеринарной академии Казани. Желающие с разных факультетов уже записаны в добровольцы. Таковых получилось 25 человек.

Животных нужно описать и сфотографировать, чтобы исключить ситуации, когда одну собаку посчитают два или более раза.
Примерно через неделю, после анализа результатов, станет известно ориентировочное число животных в Казани и можно будет составлять планы по отлову и стерилизации.

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