В Казани пересчитают и перепишут бездомных кошек и собак

В Казани стартовала вторая по счету "собачья перепись", в рамках которой волонтеры подсчитают количество беспризорных животных на улицах столицы Татарстана. Перепись важна для того, чтобы город мог объективно оценивать свою работу в части эффективности мер по решению проблемы с бродячими собаками и котами.

Об этом проинформировал замглавы исполкома Искандер Гиниятуллин.

Маршруты для переписи специально разрабатывались и выверены. Первая подобная перепись проводилась в столице Татарстана в 2021 году. Тогда удалось насчитать 6 265 беспризорных четвероногих. Существует методика, при помощи которой ученые могут рассчитать численность по результатам переписи.

Считать животных отправятся студенты ветеринарной академии Казани. Желающие с разных факультетов уже записаны в добровольцы. Таковых получилось 25 человек.

Животных нужно описать и сфотографировать, чтобы исключить ситуации, когда одну собаку посчитают два или более раза.

Примерно через неделю, после анализа результатов, станет известно ориентировочное число животных в Казани и можно будет составлять планы по отлову и стерилизации.