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В Казани решили ликвидировать ПАТП №4

В Казани решили ликвидировать ПАТП №4

Фото: открытые источники

В Казани решено ликвидировать пассажирское автотранспортное предприятие №4. Соответствующее постановление подписал руководитель исполкома города Рустем Гафаров. Ознакомиться с ним можно в сборнике документов и правовых актов.

Председателем ликвидационной комиссии назначен директор предприятия Альберт Галимов. В состав комиссии также вошли первый зампредседателя комитета земельных и имущественных отношений исполкома Татьяна Козловская, зампред комитета Альфир Идиятуллин, замначальника отдела приватизации комитета Линар Шарафеев, главный специалист отдела управления и учета муниципального имущества комитета Дмитрий Ушаков.

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