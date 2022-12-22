В Казани решили ликвидировать ПАТП №4

В Казани решено ликвидировать пассажирское автотранспортное предприятие №4. Соответствующее постановление подписал руководитель исполкома города Рустем Гафаров. Ознакомиться с ним можно в сборнике документов и правовых актов.

Председателем ликвидационной комиссии назначен директор предприятия Альберт Галимов. В состав комиссии также вошли первый зампредседателя комитета земельных и имущественных отношений исполкома Татьяна Козловская, зампред комитета Альфир Идиятуллин, замначальника отдела приватизации комитета Линар Шарафеев, главный специалист отдела управления и учета муниципального имущества комитета Дмитрий Ушаков.