В Казани решено увеличить число мест для проведения традиционных сельхозярмарок

В Казани увеличили число мест для проведения сельхозярмарок

В Казани увеличили число мест для проведения традиционных сезонных сельхозярмарок. Список увеличился с 47 до 74 площадок. Соответствующее постановление опубликовано в новом сборнике документов и правовых актов исполкома Казани.

Из постановления следует, что из новых площадок самая крупная появится в Приволжском районе - на улице Рихарда Зорге. Ее плозадь составит 300 квадратных метров. На ней смогут разместиться с товарами до 20 предпринимателей и фермеров.

