В Казани решено снести еще пять многоквартирных домов, которые признали аварийными

В Казани власти признали аварийными еще пять многоквартирных домов. Они подлежат сносу в течение полугода, говорится в постановлении исполкома, опубликованном в сборнике документации и правовых актов Казани.

В документе говорится, что будут снесены два дома на улице Тунакова - №№ 54 и 56. Демонтажу подлежит дом № 3-а на Хлебозаводской. Снести планируется дом № 20 на Привокзальной и дома № 7 на Химиков.

Управление жилищной политики столицы РТ должно принять меры по расселению жильцов.