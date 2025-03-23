В Казани рейс в Хургаду отложили на 12 часов

Вылет самолёта авиакомпании Almasria Airlines из Казани в Хургаду отложили на 12 часов. Согласно данным онлайн-табло аэропорта, вместо запланированных 4 часов утра борт отправится не раньше 16:00. Сам самолёт должен был прибыть в Казань около 3 ночи, но теперь его ожидают только в 14:55.

Причины задержки пока неизвестны, транспортная прокуратура ситуацию не комментирует. Остальные рейсы вылетают по расписанию.