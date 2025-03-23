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В Казани рейс в Хургаду отложили на 12 часов

Вылет самолёта авиакомпании Almasria Airlines и...

Фотограф: Tiago Antunes Sales: https://www.pexels.com/ru-ru/photo/1577238/

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Вылет самолёта авиакомпании Almasria Airlines из Казани в Хургаду отложили на 12 часов. Согласно данным онлайн-табло аэропорта, вместо запланированных 4 часов утра борт отправится не раньше 16:00. Сам самолёт должен был прибыть в Казань около 3 ночи, но теперь его ожидают только в 14:55.

Причины задержки пока неизвестны, транспортная прокуратура ситуацию не комментирует. Остальные рейсы вылетают по расписанию.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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