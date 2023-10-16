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В Казани растет заболеваемость ОРВИ и гриппом

В Казани растет заболеваемость ОРВИ и гриппом

Фото: социальные сети

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В Казани продолжает расти заболеваемость гриппом и ОРВИ, только за минувшие 7 дней в городе заболели на 4% больше людей, чем неделей ранее - 5063 человека.

И тем не менее, заболеваемость в столице РТ на 25% находится ниже эпидпорога, проинформировала глава городского управления здравоохранения Гульсина Хузиева.

Она отметила, что ситуация в целом тревоги не вызывает и призвала казанцев активнее вакцинироваться от вирусных заболеваний. На данный момент привиты от гриппа только 360 тысяч человек, что составляет 46% от плана вакцинации в городе.

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