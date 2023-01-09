В Казани растет число отравившихся газом: в больницу доставлена еще одна семья с двумя детьми

В понедельник, 9 января, стало известно об отравлении угарным газом целой семьи в одном из домов по улице Коломенская в Казани. Среди пострадавших 45-летний мужчина, 40-летняя женщина, пятилетняя девочка и девочка грудного возраста.

Мать с детьми доставлена в ДКРБ, отец - в городскую больницу №7, пишет "Татарстан-24".

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Всего в период с 1 по 8 января в республике были зарегистрированы четыре случая отравления угарным газом, пострадали 10 человек.