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В Казани растет число отравившихся газом: в больницу доставлена еще одна семья с двумя детьми

В Казани растет число отравившихся газом: в больницу доставлена еще одна семья с двумя детьми

Фото: kartinkin.net

В понедельник, 9 января, стало известно об отравлении угарным газом целой семьи в одном из домов по улице Коломенская в Казани. Среди пострадавших 45-летний мужчина, 40-летняя женщина, пятилетняя девочка и девочка грудного возраста.

Мать с детьми доставлена в ДКРБ, отец - в городскую больницу №7, пишет "Татарстан-24".
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Всего в период с 1 по 8 января в республике были зарегистрированы четыре случая отравления угарным газом, пострадали 10 человек.

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